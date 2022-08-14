Сьогодні, 14 серпня, християни східного обряду святкують Маковія, він же Перший Спас, один із трьох Спасів. У народі це свято також називають Маковей, Перший Спас, Мокрий Спас, Маккавей, Спас Всемилостивий, Спас-маковей, Маковий Спас, Спас на воді, Маковіїв день, Ласун, Медове свято, Бджолине свято, Проводи літа, Калинник, День Соломоніди-бавушки, Макавей, Макави тощо.

Про це інформують #Букви.

Сьогодні православні християни згадують про семи мучеників Маккавеїв, матері їх мучениці Соломонії і вчителя їх мученика Єлеазара.

Також в цей день церква святкує Винесення чесних древ Животворящого Хреста Господнього.

У цей день заведено святити у храмах мед, квіти та мак. Також у цей день випікають маканці, мачники або паляниці з маком.

Вважають, що освячені на Медовий Спас букети мають чудотворні властивості. Також у цей Медовий Спас востаннє за рік купали худобу у водоймах. Вважалося, що це останній день літа. Також у це свято святили нові колодязі та інші водоймища. За народними повір’ями, у цей день можна змити з себе гріхи.

Зі святом Маковея пов’язано безліч прикмет. Вважається, якою погода на Маковія – такою вона буде через 2 тижні, 28 серпня. Якщо у цей день все ще видно цвіт кульбаб серед трави – осінь буде теплою. А якщо буде вітряно – зиму очікуйте холодну та сніжну.

Відсьогодні не можна їсти продукти тваринного походження, адже починається піст. Також заборонено голосно розмовляти, сваритися та з’ясовувати відносини. На Маковія заборонено займатися важкою роботою та прибирати.

У Перший Спас бджолярі зазвичай одягали чистий одяг, у новий посуд клали мед тільки з найкращих і найбагатших вуликів і йшли до церкви. Освяченим медом поминали батьків, пригощали жебраків та дітей. Сьогодні ж не можна відмовляти бідним у милостині та допомозі.