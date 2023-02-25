Після того, як МЗС КНР опублікувало свій "мирний план" завершення війни в Україні, президент франції Емманюель Макрон заявив про свою поїздку у КНР.

Про це повідомляє Le Figaro.

Під час відвідин аграрної виставки французький лідер повідомив про свою поїздку до Китаю. За його словами, візит відбудеться на початку квітня.

Макрон також закликав Пекін “допомогти чинити тиск на Росію”, аби “зупинити агресію” та “побудувати мир”.

Той факт, що Китай бере участь у мирних зусиллях – це дуже добре”, – сказав Макрон.

Водночас він закликав КНР не надавати Росії жодного озброєння і допомогти, щоб РФ ніколи не застосовувала хімічну чи ядерну зброю.

Як відомо, 24 лютого МЗС КНР презентувало свій “мирний план” для України, який складається з 12- ти пунктів, серед яких відновлення перемовин, припинення односторонніх санкцій, сприяння експорту зерна, припинення бойових дій тощо.

Водночас варто зауважити, що у своєму “мирному плані” Китай жодного разу не вжив слово “війна” натомість використовуючи слова “українська криза” або “конфлікт”.

Також у плані немає жодної згадки про те, що саме РФ розпочала повномасштабну війну проти України.

Зауважимо, що президент США Джо Байден розкритикував “мирний план”, який представив Китай для припинення війни в Україні. На думку глави Білого дому те, що запропонував Пекін, може бути вигідним лише для Росії.