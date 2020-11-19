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Макрон дав мусульманським лідерам 15 днів на прийняття «республіканських цінностей»

У середу, 18 листопада, президент Франції Еммануель Макрон звернувся до мусульманських лідерів з вимогою прийняти "хартію республіканських цінностей" як частину масштабного придушення радикального ісламу.

Четвер, 19 листопада 2020, 19:43

Про це повідомляє видання ВВС.

Макрон зазначив, що дає Французькій раді мусульманської віри (CFCM) 15 днів на прийняття хартії.

У документі, зокрема, вказано, що іслам – це релігія, а не політичний рух. Також зазначається, що “іноземне втручання” в діяльність мусульманських груп заборонено.

На цей крок лідер Франції пішов після трьох атак ісламістів у країні трохи більше ніж за місяць. Атаки розпочалися обезголовленням паризького вчителя, який показував учням карикатури на пророка Мухаммеда.

Ввечері в середу президент і міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен зустрілися з лідерами CFCM в Єлисейському палаці.

За даними джерела, влада наполягала на узаконенні двох основних принципів.

“Два принципи будуть записані чорним по білому в хартії: відмова від політичного ісламу і будь-якого іноземного втручання”, – повідомило джерело.

Мусульманські лідери погодилися створити Національну раду імамів. Цей орган буде видавати імамам офіційну акредитацію. Її можуть відкликати у випадку порушення етичного кодексу.

Лідер Франції анонсував нові заходи боротьби з “ісламістським сепаратизмом”. Зокрема, планується широкомасштабний законопроєкт, спрямований на запобігання радикалізації. Згідно з цим документом, вводяться обмеження на домашнє навчання та більш суворі покарання для тих, хто залякує чиновників з релігійних мотивів.

Кожен учень отримає спеціальний ідентифікаційний номер. Якщо дитина не відвідуватиме школу, її батьки будуть платити штраф, або потраплять за ґрати на 6 місяців.

Також планується карати за розголошення особистої інформації про людину таким чином, що нею можуть скористатися злочинці з метою заподіяння шкоди.

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Теги: мусульмани, атаки ісламістів, Макрон, исламисты

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