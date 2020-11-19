Макрон дав мусульманським лідерам 15 днів на прийняття «республіканських цінностей»

Про це повідомляє видання ВВС.
Макрон зазначив, що дає Французькій раді мусульманської віри (CFCM) 15 днів на прийняття хартії.
У документі, зокрема, вказано, що іслам – це релігія, а не політичний рух. Також зазначається, що “іноземне втручання” в діяльність мусульманських груп заборонено.
На цей крок лідер Франції пішов після трьох атак ісламістів у країні трохи більше ніж за місяць. Атаки розпочалися обезголовленням паризького вчителя, який показував учням карикатури на пророка Мухаммеда.
Ввечері в середу президент і міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен зустрілися з лідерами CFCM в Єлисейському палаці.
За даними джерела, влада наполягала на узаконенні двох основних принципів.
“Два принципи будуть записані чорним по білому в хартії: відмова від політичного ісламу і будь-якого іноземного втручання”, – повідомило джерело.
Мусульманські лідери погодилися створити Національну раду імамів. Цей орган буде видавати імамам офіційну акредитацію. Її можуть відкликати у випадку порушення етичного кодексу.
Лідер Франції анонсував нові заходи боротьби з “ісламістським сепаратизмом”. Зокрема, планується широкомасштабний законопроєкт, спрямований на запобігання радикалізації. Згідно з цим документом, вводяться обмеження на домашнє навчання та більш суворі покарання для тих, хто залякує чиновників з релігійних мотивів.
Кожен учень отримає спеціальний ідентифікаційний номер. Якщо дитина не відвідуватиме школу, її батьки будуть платити штраф, або потраплять за ґрати на 6 місяців.
Також планується карати за розголошення особистої інформації про людину таким чином, що нею можуть скористатися злочинці з метою заподіяння шкоди.
- 29 жовтня в Ніцці біля Нотр-Дама чоловік з ножем напав на людей. Загинули дві жінки і чоловік, ще кілька осіб отримали різані рани.
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