Президент Франції Емманюель Макрон прагне переломити серію невтішних дипломатичних спроб, звернувшись до Китаю з планом, який, на його думку, потенційно може призвести до переговорів між Росією та Україною.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Французький лідер доручив своєму раднику із зовнішньої політики Еммануелю Бонне працювати з головним дипломатом Китаю Ван І, щоб створити структуру, яка може бути використана як основа для майбутніх переговорів.

За планом Франції, Україна та Росія повинні розпочати перемовини вже цього літа, якщо “все буде добре”.

Під час своєї нещодавньої поїздки до Китаю Макрон не досяг своєї мети – переконати лідера КНР Сі Цзіньпіня поговорити з президентом України Володимиром Зеленським. Вони досі не спілкувалися з початку повномасштабної війни. Макрон також розлютив союзників минулого року, сказавши, що Захід не повинен “принижувати” Росію.

Незрозуміло, чи має план Макрона підтримку з боку України та інших держав. Багато країн також скептично ставляться до того, що Китай може служити нейтральним посередником, враховуючи його “безмежну дружбу” з Росією.

Представник офісу Макрона підтвердив, що Бонн планує поговорити з Ван І, але відмовився коментувати подробиці, додавши, що союзники Франції були поінформовані про будь-яку французьку ініціативу. Відповідаючи на запитання, МЗС Китаю заявило, що не знає про джерело інформації.

Будь-які майбутні переговори залежатимуть від кількох умов, зокрема успішного весняного наступу України, який, на думку людей, поставить Київ у позицію сили під час будь-яких переговорів.

Деякі європейські чиновники стурбовані тим, що на будь-який український контрнаступ покладаються небезпечно високі очікування, які можуть виявитися недостатньо вирішальними для того, щоб Україна звільнила усі території, окуповані Росією. Більш реалістичною ціллю є наступ на 30 км вперед на півдні. Це дозволило б розмістити артилерію України в зону дії російських ліній постачання та створив умови для глибшого прориву в 2024 році.

Раніше Макрон заявляв, що бачить важливу роль Китаю і що завдяки своїм відносинам з Росією КНР могла б “повернути Москву до розуму”. Однак на даний час Пекін не показав ознак того, що він готовий тиснути на Москву, щоб вона вивела війська.

За словами джерел, план Макрона буде спиратися на довгострокові гарантії безпеки для України, які будуть спрямовані на стримування Росії від майбутніх актів агресії.