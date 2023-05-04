Глава МЗС Франції Катрін Колонна заявила, що президент Емманюель Макрон може знову почати дзвонити до президента РФ Володимира Путіна. Причиною стало те, щоб "не посилювати його ментальну ізоляцію".

Про це повідомила очільниця міністерства в інтерв’ю Radio France.

Катрін Колона зазначила, що глави французької та російської держав не розмовляли з осені 2022 року. Цілком можливо, що дзвінки відновляться.

“Однією з проблем російської влади сьогодні є її ув’язнення у паралельній реальності, і ми не зацікавлені у посиленні цієї ментальної ізоляції”, — сказала Колонна.

Глава МЗС додала, що Франція спершу повинна допомогти Україні відновити свої позиції на фронті.

“Шлях до переговорів, безперечно, проходитиме через найкращі результати на місцях. Ось чому ми допомагаємо провести контрнаступ так само як ми допомагаємо йому політично, дипломатично. Працюємо над новим пакетом допомоги для України”, — наголосила міністерка.