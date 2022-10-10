Макрон назвав російські удари в Україні «глибокою зміною» у війні

Після серії російських ракетних ударів по Україні 10 жовтня президент Франції Емманюель Макрон засудив "навмисні удари" московських сил "по цивільному населенню".

Про це інформує CNN.

“Це глибока зміна природи цієї війни”, — зазначив Макрон журналістам під час поїздки у французький регіон Майєн. Його коментарі CNN підтвердили в Єлисейському палаці.

Він додав, що після повернення до Парижа зустрінеться зі своїми дипломатичними та військовими радниками щодо російських ударів.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розкритикував “жахливі та невибіркові атаки РФ на цивільну інфраструктуру в Україні”.

Європейські союзники рішуче засудили російські авіаудари, яких завдано по Києву та інших великих українських містах вранці 10 жовтня.

Так, верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель зазначив, що він “глибоко шокований нападами Росії на цивільних у Києві та інших містах України”. Він наголосив, що таким вчинкам не місце в 21 столітті.

“Ми підтримуємо Україну. Додаткова військова підтримка з боку ЄС — уже в дорозі”, — написав Боррель у Twitter.

Своєю чергою, прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо заявив, що “бомбардування Києва та цивільних об’єктів у багатьох інших містах є осудним актом з боку Росії”.