Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про початок військової операції під назвою "Стійкість" (Résilience) для підтримки боротьби з пандемією коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє видання Le Figaro.

Відповідну заяву Макрон зробив під час візиту до військово-польового госпіталю для хворих COVID-19 у місті Мюлуз.

“Ми знаходимося в стані війни, і, наближаючись до піку епідемії, я вирішив, за пропозицією начальника Генштабу, розпочати операцію Résilience (“Стійкість”), окрему від операції Sentinelle (“Вартовий”), під час якої триває боротьба з тероризмом”, – зазначив Макрон.

Завдання французької армії він поки означив в загальних рисах.

Французький лідер уточнив, що операція “Стійкість” за участю армії “буде цілком присвячена наданню допомоги і підтримки населенню, а також підтримці державних служб у боротьбі з епідемією на материковій Франції і за кордоном, в сферах охорони здоров’я, логістики та захисту”.

В рамках операції армія буде надавати матеріально-технічну і медичну допомогу, повідомляє французький громадський міжнародний телеканал France 24.

Франція також задіє вертольотоносці, щоб допомогти транспортувати пацієнтів в заморських територіях в Карибському морі, Південній Америці та Індійському океані.

Так, вертольотоносець Mistral буде відправлений в південну частину Індійського океану, а Dixmude – в зону Антильських островів-Гвіани на підтримку французьких заморських територій.

Макрон також закликав до “національної єдності” в боротьбі з коронавірусом і анонсував “масштабний інвестиційний план” у сфері охорони здоров’я.

Варто зазначити, що французькі військові беруть активну участь у медичних та логістичних операціях з початку кризи в галузі охорони здоров’я через коронавірус. Військові, зокрема, евакуювали пацієнтів зі східного регіону Франції, який сильно постраждав від вірусу, в райони, менш заповнені пацієнтами з COVID-19.

На момент заяви Макрона кількість смертей від коронавірусу у Франції зросла до 1331. Кількість випадків зараження перевищила 25 тисяч.