За результатами соціологів з Ipsos Sopra-Steria, 24 квітня в другому турі виборів чинного президента Емманюеля Макрона переобрано президентом Франції. Він набрав 58,2% голосів, обійшовши очільницю крайньо правої політичної партії "Національне об'єднання" Марин Ле Пен.

Про це повідомляє французький суспільний мовник FranceInfo.

Відповідно до попередніх результатів, Ле Пен покращила рейтинг 2017 року на 8%, та залишилася позаду з 41,8% голосів.

Вона вже заявила, що визнає свою поразку на виборах президента Франції “попри два тижні несправедливих та насильницьких методів”. Водночас власний результат Ле Пен назвала успіхом та зазначила, що продовжить виконувати зобов’язання перед французами.

Так, у віці всього 44 років Макрон стає наймолодшим президентом, котрий повторно обраний на посаду з моменту введення загального прямого виборчого права у 1962 році.

Нагадаємо, у 2017 році Макрон переміг із результатом у 66% проти 34%.

У першому турі 10 квітня, за Макрона проголосували 27,85% виборців, Ле Пен набрала 23,15% відповідно.