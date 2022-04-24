Про це повідомляє французький суспільний мовник FranceInfo.
Відповідно до попередніх результатів, Ле Пен покращила рейтинг 2017 року на 8%, та залишилася позаду з 41,8% голосів.
Вона вже заявила, що визнає свою поразку на виборах президента Франції “попри два тижні несправедливих та насильницьких методів”. Водночас власний результат Ле Пен назвала успіхом та зазначила, що продовжить виконувати зобов’язання перед французами.
Так, у віці всього 44 років Макрон стає наймолодшим президентом, котрий повторно обраний на посаду з моменту введення загального прямого виборчого права у 1962 році.
Нагадаємо, у 2017 році Макрон переміг із результатом у 66% проти 34%.
У першому турі 10 квітня, за Макрона проголосували 27,85% виборців, Ле Пен набрала 23,15% відповідно.
- Нагадаємо, претендентка на пост президента Франції Марін Ле Пен оголосила, що у разі перемоги на виборах хоче вийти з об’єднаного командування НАТО. При цьому лідерка ультраправої партії “Національне об’єднання” планує залишити свою державу під захистом блоку.
- Французького президента Емманюеля Макрона запросили до Києва. Президент України Володимир Зеленський запропонував колезі на власні очі побачити звірства, які скоїли російські військові в Київській області.
- До України прибули французькі жандарми, тобто військові правоохоронці. Група осіб буде розслідувати воєнні злочини, які скоїли російські військові в Київській області.