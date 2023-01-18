Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що висловлює співчуття українцям через трагедію у Броварах. Відповідний допис він опублікував українською мовою.

Про це він повідомив у Facebook.

“Засмучений з приводу трагічної загибелі міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського. Наші думки – з усіма жертвами, дітьми та їхніми родинами, цієї жахливої події, що сталася біля дитячого садка. Франція висловлює співчуття своїм українським друзям”, – написав президент Франції.

Вранці 18 січня у місті Бровари Київської області через падіння о 08:20 гелікоптера ДСНС було пошкоджено дитячий садочок, скління у 14-поверховому житловому будинку та три легкові автомобілі. Внаслідок авіакатастрофи у Броварах всього загинуло 14 осіб, з них 1 дитина.

Серед загиблих екіпаж і керівництво МВС України, зокрема Денис Монастирський, очільник МВС, Євгеній Єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ України, Юрій Лубкович, державний секретар МВС і Тетяна Шутяк, помічниця міністра внутрішніх справ України. У Кабінеті Міністрів України підтвердили дані про загибель керівного складу МВС.

Служба безпеки України виділила кілька версій щодо падіння гелікоптера у Броварах, який летів до однієї з “гарячих” точок.