Про це він повідомив у Facebook.
“Засмучений з приводу трагічної загибелі міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського. Наші думки – з усіма жертвами, дітьми та їхніми родинами, цієї жахливої події, що сталася біля дитячого садка. Франція висловлює співчуття своїм українським друзям”, – написав президент Франції.
Вранці 18 січня у місті Бровари Київської області через падіння о 08:20 гелікоптера ДСНС було пошкоджено дитячий садочок, скління у 14-поверховому житловому будинку та три легкові автомобілі. Внаслідок авіакатастрофи у Броварах всього загинуло 14 осіб, з них 1 дитина.
Серед загиблих екіпаж і керівництво МВС України, зокрема Денис Монастирський, очільник МВС, Євгеній Єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ України, Юрій Лубкович, державний секретар МВС і Тетяна Шутяк, помічниця міністра внутрішніх справ України. У Кабінеті Міністрів України підтвердили дані про загибель керівного складу МВС.
Служба безпеки України виділила кілька версій щодо падіння гелікоптера у Броварах, який летів до однієї з “гарячих” точок.
- Західні політики висловили співчуття Україні у зв’язку з трагедією у Броварах на Київщині, унаслідок якої загинуло понад десяток осіб, зокрема керівництво МВС України та діти.
- Кабінет міністрів України призначив Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ – головою Національної поліції України. Відтак, він тимчасово виконуватиме обов’язки міністра внутрішніх справ України.