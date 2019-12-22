Президент Франції Еммануель Макрон на тлі протестів проти пенсійної реформи відмовився від своєї майбутньої пенсії глави держави.

Про це пише газета Le Parisien.

Відзначається, що це рішення стосується і пенсії по завершенню виконання обов’язків як президента в травні 2022 року, і матеріальних виплат у разі ще однієї перемоги в президентських перегонах.

У Єлисейському палаці додали, що рішення Макрона пов’язано з бажанням “діяти відповідно до ситуації в країні”. Радник президента вважає, що глава держави таким чином подає хороший приклад іншим.

Згідно із законом 1955 року за відхід зі свого поста колишні глави держав отримують довічну дотацію, еквівалентну зарплаті державного радника – 6220 євро на місяць. Макрон почав би отримувати довічну пенсію після завершення мандата в 2022 році.

Крім того, він відмовився від місця в Конституційній раді, яка передбачає виплату 13 500 євро щомісяця.

На думку співрозмовника газети, послідовність вимагає, щоб довічна пенсія в подальшому не застосовувалася до жодного з майбутніх президентів.

Про рішення Макрона стало відомо на 17-й день загальнонаціонального страйкового руху проти пенсійної реформи, ініційованої президентом.