Макрон під час «термінової» телефонної розмови із Зеленським обговорив ситуацію на ЗАЕС

21 листопада президент Франції Емманюель Макрон заявив, що провів "термінову телефонну розмову" з президентом України Володимиром Зеленським щодо безпекової ситуації на Запорізькій АЕС.

Про це повідомляє CNN.

Макрон поінформував Зеленського про свою “глибоку стурбованість” нещодавніми російськими обстрілами на місці та навколо станції. Окрім цього, глава Франції заявив журналістам у понеділок, що “загроза все ще висить” над станцією.

Згідно з повідомленням Єлисейського палацу, Макрон також розмовляв у неділю з керівником Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Гроссі, щоб обговорити питання демілітаризації об’єкта.

20 листопада в МАГАТЕ повідомили, що станцію та територію навколо неї часто обстрілюють, і на вихідних там було чутно більш потужні вибухи.

Глава російського агентства з ядерної енергетики “Росатом” Олексій Ліхачов заявив у понеділок, що електростанція “під загрозою ядерної аварії”.

МАГАТЕ повідомило, що його група експертів планує провести оцінку впливу обстрілу в понеділок.

17 листопада МАГАТЕ вже втретє від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ухвалило резолюцію, у якій закликає Росію припинити всі дії на українських ядерних об’єктах та негайно покинути Запорізьку АЕС.

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський зауважив, що під час розмови з Макроном поінформував про ситуацію на полі бою та атомних станціях.

Окрім цього, глава держави наголосив на необхідності демілітаризації ЗАЕС.

Також сторони обговорили співпрацю щодо забезпечення енергетичної стабільності України, зокрема захисту системи від повітряних атак.

Провів телефонну розмову з @EmmanuelMacron. Поінформував про ситуацію на полі бою та 🇺🇦 атомних станціях. Наголосив на необхідності демілітаризації #ЗАЕС. Також обговорили співпрацю щодо забезпечення енергетичної стабільності України, зокрема захисту системи від повітряних атак. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 21, 2022

Варто зауважити, що вранці 20 листопада внаслідок численних російських обстрілів зафіксовано щонайменше 12 “прильотів” на майданчик Запорізької АЕС.

За даними ООН, цими вихідними було здійснено обстріл Запорізької АЕС. Втім, в організації не можуть назвати, яка сторона його вчинила, хоча раніше в “Енергоатомі” заявляли про причетність до обстрілу РФ.