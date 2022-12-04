Про це інформує Інститут вивчення війни.

Під час телевізійного інтерв’ю Макрон заявив, що Заходу варто розглянути питання про гарантії безпеки Росії, якщо президент РФ Володимир Путін погодиться на переговори про припинення війни в Україні:

“Ця тема буде частиною тем для миру, тому нам потрібно підготувати те, що ми готові зробити, як ми захищаємо наших союзників і держав-членів і як дати гарантії Росії в день, коли вона повернеться за стіл переговорів”.

“Російські гарантії безпеки” – ультиматум, який країна-агресор висунула США і НАТО перед початком вторгнення 24 лютого 2022 року. За словами Інституту вивчення війни, вони передбачають частковий демонтаж НАТО шляхом повернення Альянсу до його кордонів 1997 року та надання Росії права вето на майбутнє розширення НАТО, вимагаючи так призупинити політику “відкритих дверей”. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров послався на ці точні вимоги 1 грудня.

Вимога Росії про нібито “гарантії безпеки” є частиною великої російської інформаційної операції, яка зображує дії НАТО як такі, що спровокували російське жорстоке та криваве вторгнення 2022 року, оскільки мовбито становили загрозу для РФ.