Макрон підтримав російські мітинги проти війни

Про це Емманюель Макрон написав у Facebook.
Президент Франції звернувся до усіх росіян, котрі наразі намагаються протистояти путінському режиму.
“Сьогодні ми стоїмо пліч-о-пліч з усіма росіянами, які не бажають, щоб ця негідна війна велася від їхнього імені, у дусі відповідальності мужньо відстоюють світ, і заявляють про це і в Росії, і за її межами”, – йдеться у повідомленні французького президента.
- Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон запевнив українського лідера Володимира Зеленського, що Франція підтримуватиме Україну на тлі російського вторгнення.
- Президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що Європейський Союз виділить Україні 1,2 мільярда євро та постачатиме військову техніку.
- 26 лютого Франція заарештувала вантажне судно під російським прапором через підозру в порушенні санкційних вимог.