Макрон підтримав російські мітинги проти війни

Про це Емманюель Макрон написав у Facebook.

Президент Франції звернувся до усіх росіян, котрі наразі намагаються протистояти путінському режиму.

“Сьогодні ми стоїмо пліч-о-пліч з усіма росіянами, які не бажають, щоб ця негідна війна велася від їхнього імені, у дусі відповідальності мужньо відстоюють світ, і заявляють про це і в Росії, і за її межами”, – йдеться у повідомленні французького президента.