Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що найближчі дні будуть вирішальними у питанні російської деескалації навколо України. Це залежатиме від переговорів і консультацій з США, з НАТО, а також — від їхньої зустрічі з президентом Зеленським.

Про це французький лідер сказав на пресконференції після перемовин президентів Росії та Франції, повідомляє міжнародне видання Reuters.

“Нам потрібно домовитися по конкретних заходах, для того, щоб стабілізувати ситуацію і досягнути деескалації. Ми це обговорили разом. Найближчими днями та тижнями це має бути підтверджено. І я хочу сказати, що президент Росії Путін сказав, що він готовий слідувати цій логіці, говорячи про те, щоб була рівновага в цих ініціативах, в тому числі — поставити питання про суверенітет і територіальну цілісність України. Тож найближчі дні будуть вирішальними, і ці щільні дискусії, які в нас відбулися, сприятимуть цьому”, – сказав Макрон.

Він також додав, що у Європі зараз усвідомлюють серйозність ситуації і всіляко шукають шлях до встановлення миру.

Макрон наголосив, що зараз напруженість посилюється, підсилюється рівень ескалації, і це — не в інтересах ні Росії, ні європейців.

“У нас є бажання працювати разом, щоб гарантувати новий порядок стабільності та безпеки в Європі”, і у цьому сенсі Росії були запропоновані “конкретні гарантії безпеки”, – додав президент франції.

Путін же своєю чергою Путін пригрозив, що вся Європа і Франція зокрема “буде втягнута у війну без переможців”, якщо Україна стане членом НАТО.