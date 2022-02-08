Про це французький лідер сказав на пресконференції після перемовин президентів Росії та Франції, повідомляє міжнародне видання Reuters.
“Нам потрібно домовитися по конкретних заходах, для того, щоб стабілізувати ситуацію і досягнути деескалації. Ми це обговорили разом. Найближчими днями та тижнями це має бути підтверджено. І я хочу сказати, що президент Росії Путін сказав, що він готовий слідувати цій логіці, говорячи про те, щоб була рівновага в цих ініціативах, в тому числі — поставити питання про суверенітет і територіальну цілісність України. Тож найближчі дні будуть вирішальними, і ці щільні дискусії, які в нас відбулися, сприятимуть цьому”, – сказав Макрон.
Макрон наголосив, що зараз напруженість посилюється, підсилюється рівень ескалації, і це — не в інтересах ні Росії, ні європейців.
“У нас є бажання працювати разом, щоб гарантувати новий порядок стабільності та безпеки в Європі”, і у цьому сенсі Росії були запропоновані “конкретні гарантії безпеки”, – додав президент франції.
Путін же своєю чергою Путін пригрозив, що вся Європа і Франція зокрема “буде втягнута у війну без переможців”, якщо Україна стане членом НАТО.
- Нагадаємо, Єлисейський палац підтвердив, що президент Франції Емманюель Макрон відвідає Україну сьогодні, 8 лютого. Планується, що офіційний візит триватиме весь день й буде першим за останні 24 роки.
- На брифінгу голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що під час зустрічі обговорять ситуацію щодо блокування постачання зброї Німеччиною. Кулеба наголосив, що коли йдеться про зміцнення іншої суверенної держави та Збройних сил, не може “бути країн-винятків, з якими ми (Україна) цю тему не порушуємо”.
- Нагадаємо, що 7 лютого президент США Джо Байден зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, президент Франції Емманюель Макрон відвідає президента РФ Володимира Путіна, оскільки, згідно з заявами російських посадовців, простір для дипломатії у врегулюванні конфлікту звужується.
- Також у довоєнний період рівень підтримки вступу до ЄС і НАТО серед українців становив 30% та 16% відповідно. У 2019 році терміну підтримка зросла до 71% щодо членства в ЄС та 59% – щодо НАТО.
- Зокрема радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван вважає, що Росія може у будь-який день почати відкрите вторгнення в Україну.