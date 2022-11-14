Президент Франції Емманюель Макрон має намір провести телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним. Між главами держав розмова має відбутися після саміту G20.

Про це повідомило Barron’s.

Високопоставлений представник Єлисейського палацу сказав, що йому нібито жаль через “ізоляцію” Путіна після вторгнення на територію України.

Замість глави Кремля на Балі (Індонезія) прибув міністр закордонних справ Сергій Лавров. Повідомлялося, що він потрапив до лікарні через серцеву хворобу, але у РФ інформацію майже одразу спростували.

Ще 7 листопада президент Індонезії Джоко Відодо заявив, що сумнівається у візиті Путіна на саміт G20 (“Великої двадцятки”). Наступного дня з’явилася інформація, що глава Кремля може долучитися до саміту в режимі онлайн.

Вже 9 листопада у Росії остаточно повідомили, що Путіна не буде. Візит скасовано, щоб уникнути потенційної напруженості через розв’язану війну в Україні. Глава Кремля вирішив уникнути конфронтацій, зокрема з президентом США Джо Байденом, який називав Путіна воєнним злочинцем. Ще лідери ЄС теж могли уникати зустрічей з лідером РФ.

На зустрічі одним з питань буде напруженість у світі, яка сталася у зв’язку із широкомасштабним вторгненням Росії в Україну.