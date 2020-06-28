Президент Франції Еммануель Макрон має намір найближчим часом поїхати до Росії, щоб обговорити з президентом Володимиром Путіним ключові питання: безпеку і зміна клімату.

Про це Макрон написав в Twitter.

“Діалог зі зміцнення довіри, розпочатий з президентом Путіним в Форт-Бреганконе, триває. Безпека в Європі, регіональні конфлікти, клімат, включаючи танення вічної мерзлоти в Арктиці. Ми рухаємося вперед, і я скоро поїду до Росії”, – написав Макрон.

Варто зазначити, що відносини між Москвою і Заходом знаходяться на піку після анексії Криму, ролі РФ в сирійському конфлікті, її можливого втручання у вибори в Сполучених Штатах, а також отруєння і можливі вбивства росіян в європейських містах.

Що стосується війни в Україні між українськими урядовими силами і підтримуваними Росією сепаратистами, де з квітня 2014 року загинули близько 13 200 чоловік, Макрон підкреслив, що вкрай важливо швидко відновити “дорожню карту”, спрямовану на припинення конфлікту.

Він також закликав покласти край іноземному втручанню в Лівію, в тому числі з боку так званої групи Вагнера, що складається в основному з колишніх російських військовослужбовців, які брали участь в таємних операціях в зарубіжних країнах.

Росія і низка інших країн підтримали лівійського лідера Халіфа Хафтара в його війні проти сил, що підтримують уряд національної згоди (ДПА), яке підтримує ООН.