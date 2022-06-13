Про це інформує американський телеканал CNN.
“Президент сказав, що у відповідний момент відвідає Україну. Розглядається кілька варіантів, на даному етапі нічого не вирішено”, – йдеться у повідомленні.
На відміну від кількох європейських лідерів, Макрон не відвідував Україну з моменту початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого. Президент Франції, який зараз очолює Раду Європейського Союзу, неодноразово заявляв, що поїде в Україну, коли це буде “корисно”.
Макрон відвідав Київ 8 лютого в межах зусиль щодо деескалації напруженості навколо України.
Своєю чергою, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повернулася до Києва 11 червня, аби зустрітися з Зеленським та обговорити прогрес України щодо членства в ЄС.
“Як відомо, зараз Комісія готує рекомендації так званої думки для країн-членів ЄС. Ми день і ніч працювали над цією оцінкою, і я обіцяла вам у квітні, шановний Володимире, що ми будемо невтомно працювати над нею. Отже, сьогоднішні обговорення дозволять нам завершити нашу оцінку до кінця наступного тижня”, – зазначила фон дер Ляєн у Києві.
- Нагадаємо, лідери Франції, Німеччини та Італії планують зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Києві вже наступного тижня, оскільки українські посадовці закликають пришвидшити постачання зброї, аби стримати наступ РФ.
- Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що виконавча влада ЄС наступного тижня дасть рекомендацію щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до блоку.
- Прем’єр-міністр Ірландії Майкл Мартін підтримав Україну на шляху до вступу в Європейський Союз. Він підтримує “найшвидший і прискорений” процес вступу.
- Лідери держав Європейського Союзу планують розглянути заяву України на членство в ЄС на наступному саміті, запланованому на 23 червня.