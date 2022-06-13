13 червня в Єлисейському палаці зазначили, що президент Франції Емманюель Макрон поки що не має твердих планів здійснювати візит до України під час війни.

Про це інформує американський телеканал CNN.

“Президент сказав, що у відповідний момент відвідає Україну. Розглядається кілька варіантів, на даному етапі нічого не вирішено”, – йдеться у повідомленні.

На відміну від кількох європейських лідерів, Макрон не відвідував Україну з моменту початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого. Президент Франції, який зараз очолює Раду Європейського Союзу, неодноразово заявляв, що поїде в Україну, коли це буде “корисно”.

Макрон відвідав Київ 8 лютого в межах зусиль щодо деескалації напруженості навколо України.

Своєю чергою, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повернулася до Києва 11 червня, аби зустрітися з Зеленським та обговорити прогрес України щодо членства в ЄС.