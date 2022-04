Про це він сповістив у своєму Twitter.

За його словами, французькі вогнеборці та рятувальники доставлять на підтримку України 24 пожежні машини та машини швидкої допомоги. Також очікується постачання 50 тонн аварійного обладнання.

Макрон зауважив, що це вже другий конвой за місяць і подякував французьким агентам, громадянам та компаніям, що роблять свій внесок у підтримку України в боротьбі проти російської агресії.

En soutien à l'Ukraine, nos pompiers et sauveteurs achemineront demain 24 véhicules incendie et ambulances ainsi que 50 tonnes de matériel de secours. C'est le deuxième convoi en un mois. À nos agents, aux collectivités, aux entreprises et citoyens qui contribuent : merci.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 14, 2022