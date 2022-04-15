Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Україна отримає від його країни техніку для медиків та рятувальників вже сьогодні, 15 квітня.

Про це він сповістив у своєму Twitter.

За його словами, французькі вогнеборці та рятувальники доставлять на підтримку України 24 пожежні машини та машини швидкої допомоги. Також очікується постачання 50 тонн аварійного обладнання.

Макрон зауважив, що це вже другий конвой за місяць і подякував французьким агентам, громадянам та компаніям, що роблять свій внесок у підтримку України в боротьбі проти російської агресії.