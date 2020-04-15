Про це повідомляє Reuters
Рішення Макрона пов’язане із закликом ООН до глобального припинення вогню заради концентрації уваги на подоланні наслідків коронавірусу.
Троє з п’яти постійних членів Ради Безпеки ООН згодні підтримати такий заклик.
Президент Франції зазначив, що заклик підтримують президент Китаю Сі Цзіньпін, президент США Дональд Трамп і прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. Тепер залишається переконати президента РФ Володимира Путіна.
“Я думаю, що президент Путін напевно погодиться, і в той день, коли він скаже, що ми це зробимо, ми зможемо провести цю відеоконференцію і озвучити цей заклик урочисто, переконливо і ефективно”, – заявив Макрон.
Також він розповів, що раніше вже говорив про припинення вогню з президентом Росії. Після цього він з Путіним не розмовляв.
- Протягом декількох днів росіяни, які живуть в Італії, пропонували знайомим італійцям записати і опублікувати в соцмережах подяку Росії та президенту Володимиру Путіну за гуманітарну допомогу в обмін на гроші.