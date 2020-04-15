Президент Франції Еммануель Макрон спробує переконати російського лідера Володимира Путіна припинити війну на території українського Донбасу, з огляду на економічні та геополітичні наслідки пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє Reuters

Рішення Макрона пов’язане із закликом ООН до глобального припинення вогню заради концентрації уваги на подоланні наслідків коронавірусу.

Троє з п’яти постійних членів Ради Безпеки ООН згодні підтримати такий заклик.

Президент Франції зазначив, що заклик підтримують президент Китаю Сі Цзіньпін, президент США Дональд Трамп і прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. Тепер залишається переконати президента РФ Володимира Путіна.

“Я думаю, що президент Путін напевно погодиться, і в той день, коли він скаже, що ми це зробимо, ми зможемо провести цю відеоконференцію і озвучити цей заклик урочисто, переконливо і ефективно”, – заявив Макрон.

Також він розповів, що раніше вже говорив про припинення вогню з президентом Росії. Після цього він з Путіним не розмовляв.