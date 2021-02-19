Президент Франції Емануель Макрон закликав Європу і США терміново відправити до 5 % своїх обсягів вакцини проти коронавірусу в країни, що розвиваються, де кампанії по вакцинації ще не почалися.

Про це він сказав в інтерв’ю Financial Times.

Макрон сказав, що африканські країни іноді купують західні вакцини, такі як препарати, вироблені AstraZeneca, по “астрономічними цінами” – в два або три рази перевищуючим вартість, яку платить ЄС, і отримують пропозиції китайських і російських вакцин невизначеної ефективності проти нових варіантів вірусу.

Він додав, що для фармацевтичних груп, які виробляють вакцини, вкрай важливо передати технологію за кордон, щоб прискорити глобальне виробництво вакцин і бути прозорими щодо ціноутворення.

Президент Франції визнав, що ЄС повільніше, ніж США, забезпечував виробництво і поставку вакцин для свого населення і стикається з дефіцитом, але, за його словами, перенаправлення невеликої частини доз в Африку з європейських ланцюжків поставок не завадить кампаніям вакцинації.

“Ми не говоримо про мільярди доз відразу або про мільярди євро. Йдеться про більш швидкий розподіл 4-5 % наявних у нас доз”, – зазначив він.

“Це не змінить наших кампаній по вакцинації, але кожна країна повинна виділити невелику кількість доз, які вона повинна передати з десятків мільйонів, дуже швидко, щоб люди на місцях бачили, як це відбувається”, – додав Макрон.

Він також повідомив, що канцлер Німеччини Ангела Меркель підтримала ініціативу щодо розподілу вакцин, додавши, що він сподівається заручитися підтримкою і США.

За даними ВВС, в білому домі США заявили, що президент Джо Байден оголосить про обіцянку виділити 4 мільярди доларів (2,8 мільярда фунтів стерлінгів) на фінансування глобальної схеми спільного використання вакцин Covax.

Крім того, генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш засудив “вкрай нерівномірне і несправедливе” глобальне поширення вакцин проти COVID-19. За його словами, всього в 10 країнах було проведено 75 % всіх вакцинацій у світі, а 130 країн ще не отримали жодної дози.