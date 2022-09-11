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Макрон провів розмову з Путіним: закликав вивести війська з ЗАЕС

Президент Франції Емманюель Макрон 11 вересня провів телефонну розмову з лідером РФ Володимиром Путіним. Він засудив продовження російських військових дій в Україні та нагадав про свою вимогу якомога швидше припинити їх, розпочати переговори та відновити суверенітет і територіальну цілісність України.

Неділя, 11 вересня 2022, 21:14
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Про це повідомляє пресслужба Єлисейського палацу.

Макрон нагадав, що російська окупація призвела до ризиків, які сьогодні спричинили цілісність Запорізької АЕС. Він попросив, щоб російські війська відвели своє важке та легке озброєння та дотримувалися рекомендацій МАГАТЕ для забезпечення безпеки місця.

Окрім цього, він також надав Путіну необхідну інформацію про глобальну продовольчу безпеку. Лідер Франції зауважив, що європейські санкції не поширюються на сільгосппродукцію чи на важливу для сільського господарства продукцію.

За його словами, спільна відповідальність міжнародних партнерів, особливо РФ, полягає в тому, щоб країни найбільшого ризику продовжували отримувати необхідне їм продовольство. Він закликав Путіна забезпечити виконання угоди, досягнутої Україною, Туреччиною та РФ під наглядом ООН, так, щоб експортоване зерно надходило тим, хто має найбільшу потребу.

Президент Франції залишатиметься на зв’язку з президентом ЗЕЛЕНСЬКИМ, а також з генеральним директором МАГАТЕ і найближчими днями знову розмовлятиме з Путіним, щоб можна було досягти домовленості щодо гарантування безпеки Запорізької атомної електростанції.

Теги: МАГАТЕ, Франція, ЗАЕС, МАГАТЕ, Макрон, перемовини, розмова з путіним

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