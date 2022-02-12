Про це повідомляє Europe1.

Президенти Франції та Росії обговорили шляхи просування щодо виконання “Мінських угод”, а також продовжили обговорювати умови стабільності та безпеки в Європі. Під час розмови Макрон наголосив Путіну, що “щирий діалог несумісний з ескалацією”. Перемовини тривали близько двох годин, після чого сторони домовилися продовжувати співпрацю.

Своєю чергою, у пресслужбі Кремля звинуватили країни Заходу і НАТО у “невиконанні російських умов”.

“Підкреслено небажання провідних західних країн підштовхнути київську владу до виконання Мінських домовленостей, що ще раз виплило в безрезультатному раунді проведених 10 лютого у Берліні консультацій політичних радників лідерів держав “нормандського формату”, – зазначили у російському відомстві.