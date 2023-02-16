Президент Франції Емманюель Макрон провів зустріч з міністром закордонних справ Китаю Ван І. У Парижі сторони обговорили війну Росії проти України.

Про це повідомило CNN.

У посольстві КНР у Парижі зауважили, що сторони всебічно обмінялися думками щодо українського питання.

“Ван І підкреслив, що в цьому питанні Китай наполягає на обʼєктивності та завжди намагається сприяти миру та здійсненню переговорів”, – йдеться у заяві посольства.

Дипломат наголосив, що Пекін “готовий співпрацювати з Францією та рештою міжнародної спільноти для вивчення політичних засобів розв’язання питання, щоб якомога швидше досягти припинення вогню та завершення війни”. В Єлисейському палаці додали, що країни висловили “однакову мету” щодо України.

Емманюель Макрон підкреслив на наслідках цього конфлікту для міжнародного миру та безпеки, а також “підтримку Францією країни, яка піддалася агресії”.

Ще китайський посол повечеряв з міністром закордонних справ Франції Катрін Колонною. Вони також обмінялися думками щодо російської агресивної війни в Україні.