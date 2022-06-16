Лідери Франції, Італії, Румунії та Німеччини приїхали до Ірпеня (Київська область), щоб побачити наслідки російської окупації міста.

Про це повідомляють #Букви.

Відео візиту опублікував французький новинний телеканал BFMTV, журналісти якого супроводжують президента Франції в Україні.

У Ірпені президенту Франції Емманюелю Макрону, прем’єр-міністру Італії Маріо Драгі, президенту Румунії Клаусу Йоганнісу та канцлеру Німеччини Олафу Шольцу показали багатоповерхівки, які зруйнували російські армійці під час березневої окупації міста.

Ukraine: des images des destructions d'Irpin présentées aux dirigeants européens en visite dans la ville pic.twitter.com/aRXU4xYH80 — BFMTV (@BFMTV) June 16, 2022

Також у місті організували фотовиставку з кадрами зруйнованих росіянами будівель.

Під час візиту Макрон заявив журналістам, що європейські лідери “приїхали сюди, щоб показати повагу та захопленість мужністю українців”.

За повідомленням американського видання The New York Times, в Ірпені лідери чотирьох європейських держав помітили графіті на стіні згорілої будівлі. Там було написано: “Зроби Європу, а не війну”.

На цей напис зреагував Емманюель Макрон, який заявив, що “це правильне повідомлення” і додав, що “це дуже зворушливо бачити”.

Також за словами Макрона, у зруйнованому росіянами місті він побачив “перші сліди воєнних злочинів” та назвав їх “шрамами варварства”.

Він також наголосив, що для європейських політиків дуже важливо висловити політичну підтримку Україні. Власне тому вони сьогодні і прибули до української столиці.

“Це те, що ми хотіли зробити, прийшовши сюди, ми учотирьох, щоб переконатись на власні очі, показати нашу повагу та наше захоплення мужністю українського народу та поговорити з президентом Зеленським про наступні кроки”, – сказав Макрон журналістам.

Він також заявив, що Франція “з першого дня була на боці України”. За його словами, Україна вміє протистояти ворогу та перемагати його.

“Ми стоїмо на боці українців без двозначності”, – сказав він.

Варто також зауважити, що за даними міжнародного інформаційного агенства Reuters, яке посилається на свої джерела, Франція прагне, щоб Україна перемогла у війні з Росією та повернула свої території, включно з тими, які окуповані з 2014 року (Крим та частина Донбасу).