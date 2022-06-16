Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко у Telegram.

Містом курсуватимуть 12 українських автобусів та чотири від росіян, які працюють нібито за “графіком”. Проте, час очікування між посадками складає від двох до чотирьох годин.

“Три гривні економії ціною знищення транспортної системи — ціна справжньої економії Росії”, — написав Андрющенко, натякаючи на різницю в ціні до окупації міста.

Водночас він розповів, що крім “пункту приймання гігієнічних процедур” біля “Метро” окупанти відкрили “пункты помывки”. Це колективний душ, дістатися до якого можна в черзі під супровід “пропаганди зомбомобіля”.

“Немає дна у дна межі цинізму росіян”, — додав радник.

Також керівництво шкіл забороняє підліткам, що навчались в україномовних школах використовувати українську навіть на перервах. Колабораційний директорат шкіл відкрито погрожує “наслідками для дітей та батьків”, якщо буде чути в спілкуванні українську. Такі дії Андрющенко прирівняв до знищення всього українського в радянські часи.