За повідомленням італійських ЗМІ лідери Франції, Німеччини та Італії прибули до Києва, де зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляють італійські видання RaiNews24 та La Repubblica.

Президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі разом приїхали до Києва, щоб зустрітись з президентом України Володимиром Зеленським та обговорити питання протистояння російському вторгненню.

За даними RaiNews24, троє європейських лідерів вирушили в Україну у ніч на 16 червня. Політики вирушили до Києва потягом з Польщі. Подорож до української столиці тривала понад 10 годин.

У потязі Макрон, Шольц та Драгі зустрілись за вечерею, провівши неформальну тристоронню зустріч.

Сьогодні у Києві глави трьох європейських держав зустрінуться з Зеленським та висловлять підтримку Україні напередодні висновку Комісії ЄС щодо надання Україні статусу кандидата у члени Євросоюзу.

Також на зустрічі з українським лідером Макрон, Шольц та Драгі обговорять ситуацію на Донбасі та проаналізують боротьбу Збройних сил України з російським вторгненням.