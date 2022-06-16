Президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц зробили свої перші заяви під час візиту до Києва. Лідери європейських країн пообіцяли Україні підтримку у боротьбі з російською агресією.

Про це повідомляє італійське видання Rai News.

Зокрема Олаф Шольц заявив, що візит до Києва – це не лише доказ солідарності з Україною.

“Ми хочемо продовжувати нашу допомогу – фінансову, гуманітарну, допомогу з озброєнням. Ми будемо продовжувати допомагати скільки буде потрібно для боротьби за незалежність України”, – сказав він.

Макрон, своєю чергою, заявив про те, що “це важливий момент”, коли президент України Володимир Зеленський отримає “послання європейської єдності, адресоване всім українцям”.