Про це повідомляє італійське видання Rai News.
Зокрема Олаф Шольц заявив, що візит до Києва – це не лише доказ солідарності з Україною.
“Ми хочемо продовжувати нашу допомогу – фінансову, гуманітарну, допомогу з озброєнням. Ми будемо продовжувати допомагати скільки буде потрібно для боротьби за незалежність України”, – сказав він.
Макрон, своєю чергою, заявив про те, що “це важливий момент”, коли президент України Володимир Зеленський отримає “послання європейської єдності, адресоване всім українцям”.
- Нагадаємо, що у четвер, 16 червня, до України прибули президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі та канцлер Німеччини Олаф Шольц.