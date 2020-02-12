Уряд президента Франції Еммануеля Макрона оголосив про плани по скороченню викидів вуглекислого газу, які включають придбання нового броньованого автомобіля з гібридним двигуном для французького лідера.

Про це пише АР.

Серед інших кроків зі скорочення викидів – щорічний бонус в розмірі 200 євро (220 доларів США) для державних службовців, які пересядуть на велосипеди або будуть спільно використовувати авто.

Міністр екології Елізабет Борн заявила, що цей захід набуде чинності в липні.

Держава також припинить закупівлю одноразових пластиків з липня і буде використовувати не менше 20 % органічних продуктів в їдальнях державних службовців.

Крім Макрона, як зазначається, весь уряд “пересяде” на транспортні засоби з електричним або гібридним двигуном. Міністрам також пропонується користуватися поїздами, а не літаками, для робочих поїздок.

Борн додала, що у броньованого автомобіля президента Франції з гібридним двигуном буде акумулятор.