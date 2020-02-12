Про це пише АР.
Серед інших кроків зі скорочення викидів – щорічний бонус в розмірі 200 євро (220 доларів США) для державних службовців, які пересядуть на велосипеди або будуть спільно використовувати авто.
Міністр екології Елізабет Борн заявила, що цей захід набуде чинності в липні.
Держава також припинить закупівлю одноразових пластиків з липня і буде використовувати не менше 20 % органічних продуктів в їдальнях державних службовців.
Крім Макрона, як зазначається, весь уряд “пересяде” на транспортні засоби з електричним або гібридним двигуном. Міністрам також пропонується користуватися поїздами, а не літаками, для робочих поїздок.
Борн додала, що у броньованого автомобіля президента Франції з гібридним двигуном буде акумулятор.
- Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш на конференції з клімату в Мадриді визначив чіткі завдання з порятунку планети до 2100 року. Він заявив, що до 2030 року потрібно скоротити викиди парникових газів на 45%, до 2050 року необхідно досягти вуглецевого нейтралітету, а до 2100 року – обмежити зростання глобальної температури до 1,5 градуса за Цельсієм.
- У Раді міністрів Європейського союзу ухвалили рішення виділити 21% витрат із бюджету на боротьбу з кліматичними змінами.