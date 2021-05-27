ЗеПорушення

47

Всього порушень

20

Днів без порушень
18:02 Повернення «Друзів»: якими статками володіють актори серіалу?
17:46 Макрон визнав причетність Франції до геноциду в Руанді
17:45 Дженніфер Еністон і Девід Швіммер зізналися, що були закохані одне в одного
17:45 Японські урядові установи зазнали хакерської атаки 
17:09 Порошенко привіз на Донбас кисневі концентратори у лікарню та комплект відеоспостереження військовим
17:08 Директоркою Лувру вперше за 228-річну історію стала жінка
17:06 Асоціація Фіали підтримала податкові ставки «Дія Сіті»
16:27 Зірки «Друзів» Меттью Перрі та Кортні Кокс виявилися далекими родичами
16:03 В Україні триває відтік інвестицій: які галузі постраждали найбільше?
16:01 Шоураннерка Аманда Сігел напише сценарій для спін-оффа «Гри престолів» — «10 000 кораблів»
15:39 Зірка серіалу «Школа року» Кевін Кларк загинув в ДТП
15:31 Спогади, емоції та ностальгія: 10 кращих моментів возз’єднання «Друзів»
15:18 Леді Гага вразила прихильників відвертим фото у бікіні
Партнерський матеріал
15:07 25 топових PR-фахівців поділилися кейсами комунікації у хаос: як пройшов Антикризовий PR-марафон
14:54 Білий дім готує зустріч Байдена з королевою Єлизаветою
Партнерський матеріал
14:30 26 травня о 19:00 відбудеться остання Кіносереда у цьому сезоні
14:24 Зінедін Зідан залишає посаду тренера мадридського «Реала»
14:04 У Києві біля Ocean Plaza прорвало трубу: дорогу залило водою, рух перекрили, – фото
14:00 Дружина нового власника «УП» в 2015 році паралізувала рух трамваїв у столиці: як це було?
13:58 Бред Пітт добився в суді спільної з Анджеліною Джолі опіки над дітьми
13:38 Іменем Чедвіка Боузмана назвуть коледж, в якому він навчався
13:31 «Белавіа» припиняє авіасполучення з 8 країнами
13:02 Вперше за 3000 років у дикій природі Австралії народилися тасманійські дияволи
13:00 Викрадення Чауса: голова слідчої комісії парламенту Молдови хоче обговорити з Києвом результати розслідування
12:34 Харків’янка не може повернутися з Білорусі після трансплантації і просить допомоги уряду
12:16 У Конго бойовики з Уганди вбили десятки мирних жителів
12:12 Видавництво DC випустить антологію про Бетмена з коміксами з різних країн світу
12:09 У метрополітені Києва узгодили правила перевезення самокатів: за великі братимуть плату
12:00 Machine Gun Kelly, Келлін Квінн та барабанщик Blink-182 випустили відео «Love race»
11:41 Бельгія призупинила використання вакцини Johnson & Johnson для молодих людей
11:38 Білоруські правозахисники внесли дівчину Протасевича до списку політв’язнів
11:24 У Дніпро їдуть Денис Шмигаль та Кирило Тимошенко: у місті транспортний колапс через вимкнені світлофори

Макрон визнав причетність Франції до геноциду в Руанді

Президент Франції Еммануель Макрон вибачився перед африканцями за роль країни в геноциді народу тутсі в Руанді в 1994 році.

Четвер, 27 травня 2021, 17:46

Про це повідомляє агентство Reuters.

Макрон виступив з промовою на меморіалі в столиці Руанди Кігалі, де поховано понад 250 тисяч жертв винищення тутсі.

“На цьому шляху тільки ті, хто пройшов через ту ніч, можливо, зможуть подарувати нам дар прощення”, – заявив французький лідер.

Він додав, що Франція не прислухалася до попереджень про можливу різанину в Руанді й де-факто підтримала режим геноциду. Однак Макрон наполіг на тому, що Париж не був співучасником кривавих подій в африканській країні.

У березневому звіті французької комісії з розслідування геноциду повідомлялося, що колоніальні настрої “засліпили” французьких чиновників, і уряд ніс серйозну відповідальність за те, що не передбачив бійню.

“Французькі офіційні особи озброювали, консультували, навчали, споряджали і захищали Руандійський уряд”, – йшлося у звіті.

Також зазначалося, що Франція роками приховувала свою роль в геноциді населення Руанди.

Довідка. Геноцид в Руанді, або геноцид проти тутсі – масове вбивство руандійських тутсі представниками етнічної більшості країни – народності хуту, з 6 квітня по 18 липня 1994 року. Це було здійснено за наказом уряду хуту. За різними оцінками, загинуло від 500 000 до 1 млн осіб, загальна кількість жертв склала близько 20% населення Руанди. Геноцид здійснювався армією, жандармерією і провладними угрупованнями. Він відбувався у контексті війни між урядом хуту і Руандійським патріотичним фронтом, здебільшого складався з біженців-тутсі. Припинився після того, як війська РПФ зайняли столицю Руанди Кігалі.

  • Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден у телефонній розмові сказав турецькому президенту Реджепу Таїпу Ердогану, що збирається визнати геноцид вірмен.
Теги: Емануель Макрон, Руанда, тутсі, геноцид

Читати #Букви у Telegram і у Facebook