Про це повідомили під час пресконференції президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха.

Французький президент вважає, що вони можуть брати участь попри війну в Україні.

“Президент Макрон заявив, що спорт не повинен був політизований, і наголосив щодо Олімпіади та Паралімпіади 2024 року, що представники всіх країн, зокрема й тих, що перебувають у стані війни, повинні брати участь у них”, — заявив Бах.

На його думку, Олімпіада “має бути об’єднуючою, а не роз’єднувальною силою”.

“Генеральна асамблея ООН, куди входять і Україна, і Росія, і Білорусь, визнала, що всі змагання мають бути організовані у дусі миру. Резолюція також підтримала політичну нейтральність олімпійського руху, а також місію МОК та олімпійського руху”, — наголосив Томас Бах.

Як писало Reuters днем раніше, Міжнародний олімпійський комітет не має наміру знімати бан з росіян та білорусів. Прессекретар МОК Марк Адамс заявляв, що “зараз не час” для зміни рішення щодо відсторонення тамтешніх спортсменів.