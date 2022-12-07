Про це повідомили під час пресконференції президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха.
Французький президент вважає, що вони можуть брати участь попри війну в Україні.
“Президент Макрон заявив, що спорт не повинен був політизований, і наголосив щодо Олімпіади та Паралімпіади 2024 року, що представники всіх країн, зокрема й тих, що перебувають у стані війни, повинні брати участь у них”, — заявив Бах.
На його думку, Олімпіада “має бути об’єднуючою, а не роз’єднувальною силою”.
“Генеральна асамблея ООН, куди входять і Україна, і Росія, і Білорусь, визнала, що всі змагання мають бути організовані у дусі миру. Резолюція також підтримала політичну нейтральність олімпійського руху, а також місію МОК та олімпійського руху”, — наголосив Томас Бах.
Як писало Reuters днем раніше, Міжнародний олімпійський комітет не має наміру знімати бан з росіян та білорусів. Прессекретар МОК Марк Адамс заявляв, що “зараз не час” для зміни рішення щодо відсторонення тамтешніх спортсменів.
“Зараз не час знімати санкції з росіян чи білорусів. Санкції залишаються. Зрештою, це трохи спекуляції. Нині маємо різні фактори. Підготовка до ігор усе ще триває, хоча незабаром розпочнуться кваліфікації. Поглянемо на розвиток подій. Ситуація швидко змінюється, часто – щодень. Санкції нині в силі”, – заявив прессекретар.
Така заява пішла в розріз зі словами Томаса Баха допускати білоруських і російських спортсменів до окремих змагань, як-то Олімпіада-2024. Більшість відборів ігор заплановані у Парижі на найближчий рік.
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