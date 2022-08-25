Макрон високо оцінив зусилля Гроссі щодо забезпечення безпеки атомних електростанцій в Україні

Про це інформує CNN.
Так, Макрон підтвердив свою підтримку якнайшвидшого розгортання експертної місії МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції для розв’язання питань ядерної безпеки та гарантій, дотримуючись, зокрема повного суверенітету України над її територією та інфраструктурою.
“Президент підтвердив, що генеральний директор може розраховувати на підтримку Франції, щоб гарантувати, що місія МАГАТЕ матиме безпечний і безперешкодний доступ до станції та зможе виконувати свою місію без втручання”, – йдеться в повідомленні Єлисейського палацу.
Окрім цього, президент Франції високо оцінив зусилля Гроссі за останні кілька місяців щодо забезпечення безпеки атомних електростанцій в Україні.
Його коментарі зроблені, зокрема після посилення російських обстрілів навколо найбільшої станції в Європі ЗАЕС, яка з березня перебуває під контролем РФ, наголосили в CNN.
Раніше CNN повідомляв, що президент РФ Володимир Путін під час телефонної розмови з Макроном минулого тижня, погодився допустити місію МАГАТЕ на станцію через територію, контрольовану українськими силами.
- 25 серпня на території Запорізької АЕС відбулося знеструмлення. Всі енергоблоки зупинено.
- Раніше президент України Володимир Зеленський наголосив, що ситуація на Запорізькій атомній електростанції наразі вкрай небезпечна, адже українська влада не контролює те, що відбувається на ЗАЕС.
- Рада безпеки Організації Об’єднаних Націй закликала РФ якомога швидше допустити групу Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) до Запорізької АЕС.
- Військові РФ обстрілюють золовідвали Запорізької теплової електростанції, аби підняти хмари радіоактивного пилу та звинуватити в цьому Збройні сили України.
- Окрім цього, російські загарбники накопичують техніку та збільшують кількість військових на території тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції в Енергодарі.