Макрон високо оцінив зусилля Гроссі щодо забезпечення безпеки атомних електростанцій в Україні

Президент Франції Емманюель Макрон під час зустрічі з головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі підтвердив підтримку Францією направлення групи експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на українську Запорізьку атомну електростанцію.

Про це інформує CNN.

Так, Макрон підтвердив свою підтримку якнайшвидшого розгортання експертної місії МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції для розв’язання питань ядерної безпеки та гарантій, дотримуючись, зокрема повного суверенітету України над її територією та інфраструктурою.

“Президент підтвердив, що генеральний директор може розраховувати на підтримку Франції, щоб гарантувати, що місія МАГАТЕ матиме безпечний і безперешкодний доступ до станції та зможе виконувати свою місію без втручання”, – йдеться в повідомленні Єлисейського палацу.

Окрім цього, президент Франції високо оцінив зусилля Гроссі за останні кілька місяців щодо забезпечення безпеки атомних електростанцій в Україні.

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Його коментарі зроблені, зокрема після посилення російських обстрілів навколо найбільшої станції в Європі ЗАЕС, яка з березня перебуває під контролем РФ, наголосили в CNN.

Раніше CNN повідомляв, що президент РФ Володимир Путін під час телефонної розмови з Макроном минулого тижня, погодився допустити місію МАГАТЕ на станцію через територію, контрольовану українськими силами.