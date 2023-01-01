Про це повідомило Le Dauphine.

“Ми (Франція і Україна, – ред.) будемо разом будувати справедливий і міцний мир. Розраховуйте на Францію і розраховуйте на Європу”, — наголосив Макрон.

Під час новорічного звернення французський лідер наголосив, що вони пишаються успіхами 2022 року, серед яких є солідарність з українськими переселенцями. Він наголошував, що у 2023 році “потрібно оснастити себе цією гордістю та цією впевненістю”.

Він додав, що 2023 рік був насиченим через початок повномасштабної війни в Україні, наслідками для цін на енергоносії та вплив цього на громадян.