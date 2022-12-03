Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що союзникам України варто розглянути вимоги РФ про "безпекові гарантії", аби "задовольнити її потреби" в можливих перемовинах.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на його слова в інтерв’ю французькому телеканалу TF1, записаному під час його державного візиту до США цього тижня.

На думку Макрона, Європа має підготувати свою майбутню архітектуру безпеки: “Це означає, що одним з важливих питань, які ми повинні вирішити – як завжди говорив президент Путін – є страх, що НАТО наближається до його дверей, і розгортання озброєнь, які можуть загрожувати Росії”, — додав французький президент.

“Ця тема буде частиною теми миру, тому ми повинні підготувати, що ми готові зробити, як ми захищаємо наших союзників і держави-члени, і як дати гарантії Росії в той день, коли вона повернеться за стіл переговорів”, — сказав Макрон.

Агенція Reuters нагадала, що цього тижня й у РФ, і в США заявили, що відкриті до перемовин. Проте, за словами Байдена, він говоритиме з Путіним лише, якщо глава той продемонструє зацікавленість у припиненні війни.

Водночас в Україні вважають, що перемовини можливі лише, якщо росіяни припинять напади та виведуть свої війська.

Втім, заяви Макрони свідчать про те, що він бере до уваги вимоги Москви щодо так званих “гарантій безпеки” про які у РФ говорили напередодні війни.