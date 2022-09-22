Про це він заявив в етері BFM TV.

Повертаючись з Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, французький лідер поспілкувався з журналістами у літаку. Він наголосив, що дуже важливо відновити перемовини між Україною та Росією.

“Це закінчиться тільки за столом переговорів”, – сказав Макрон, закликавши Київ та Москву до “миру через перемовини”.

Коментуючи успішний контрнаступ Збройних сил України, президент Франції назвав його “переломним моментом”. За словами Макрона, контрнаступ показав, що “у Росії більше проблем, ніж очікувалось”.

Макрон також додав, що Франція “триматиме свою лінію” щодо війни в Україні. Він пояснив що ця лінія – це допомога Києву захищати свою територію. Водночас, зауважив він, Франція не воює з Росією.

“Росія опинилась у процесі дипломатичної ізоляції. У цьому контексті я думаю, що наш борг – тримати свою лінію, тобто допомагати Україні захищати свою територію та ніколи не бути у стані напасти на Росію. Ми не воюємо з Росією, але допомагаємо Україні боротись”, – сказав він.