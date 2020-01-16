Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не став чекати вирішення конфлікту на Донбасі, щоб піти на зближення з Росією.

Про це повідомляє міжнародне французьке радіо RFI.

Уточнюється, що на питання російського журналіста про те, що змусило Макрона змінити своє ставлення до Володимира Путіна, президент Франції відповів, що це було “плодом довгих роздумів”.

“Я не сказав би, що це було особлива подія серед інших. Це було дозріле рішення, історична і стратегічна переконаність”, – заявив він.

При цьому Макрон також сказав, що після захоплення Росією частини України був вжито відповідних заходів.

“Ми на шляху вирішення заморожених конфліктів. Але якщо чекати вирішення всіх заморожених конфліктів для того, щоб рухатися вперед, то можна чекати довго”, – додав він.

Крім того, французький лідер підкреслив, що після проведення “нормандської зустрічі” в Парижі між Україною і Росією відбувся обмін полоненими.