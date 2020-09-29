Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального - не що інше, як замах на вбивство.

Про це він заявив під час спільної пресконференції з президентом Литви Гітанас Науседа, повідомляє Reuters.

Макрон сказав, що “отруєння Навального – це замах на вбивство, скоєний на російській землі”.

Він закликав Росію надати роз’яснення з приводу отруєння політика, інакше РФ чекають “міжнародні наслідки”. При цьому, Макрон не уточнив, про які наслідки йдеться.

“Цілком очевидно, що це замах на вбивство, скоєний на російській землі, щодо лідера російської опозиції з застосуванням хімічного агента, яким маніпулюють в Росії. Тому Росія повинна надати роз’яснення”, – заявив Макрон.

Про “наслідки” для Росії рішення прийматиме міжнародна спільнота, враховуючи інформацію, надану або ненадану Росією для розслідування Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ).

Як відомо, 20 серпня Олексію Навальному стало погано під час перельоту з Томська в Москву. Опозиціонер впав у кому і був екстрено ушпиталений в Омську. Через два дні його евакуювали до Берліна в несвідомому стані.

2 вересня уряд Німеччини повідомив, що Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною з групи “Новачок”. Сліди отрути виявила в організмі опозиціонера лабораторія Бундесверу. Отруєння підтвердили дві незалежні лабораторії Франції і Швеції.

7 вересня лікарі вивели Навального з медичної коми. А 14 вересня стало відомо, що його відключили від апарату штучної вентиляції легенів. Політик був спроможний самостійно встати з ліжка.