Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що розуміє і поважає почуття мусульман з приводу карикатур на пророка Мухаммеда.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу Al Jazeera.

“Я розумію почуття [мусульман] і поважаю їх. Але ви повинні зрозуміти мою роль прямо зараз, я повинен робити дві речі: сприяти спокою, а також захищати права. Я завжди буду захищати в своїй країні свободу говорити, писати, думати, малювати” , – сказав Макрон.

Також він зазначив, що іронізують над пророком незалежні засоби масової інформації, а не французький уряд.

За його словами, “радикальний іслам”, з яким він намагається боротися, становить загрозу для всіх людей, особливо для мусульман.