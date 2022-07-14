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Макрон закликає французів до «колективної тверезості», щоб протистояти дефіциту газу

Президент Франції Емманюель Макрон звернувся до громадян своєї країни та закликав до "колективної тверезості", "щоб мати можливість споживати менше" в умовах дефіциту газу. Він пояснив, що РФ використовує енергію як зброю у "гібридній війні" проти Європи.

Четвер, 14 липня 2022, 17:54
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Про це інформує американський телеканал CNN.

Він наголосив, що Європа перебуває в так званій гібридній війні, тож енергетика – це не наслідок наших санкцій, та зазначив, що РФ використовує енергію як зброю війни.

Макрон зауважив, що “попросить державну адміністрацію, великі групи та всіх, хто може, скласти план зараз, цього літа”, щоб скоротити загальне споживання та заощадити на газі.

“Я думаю, що сьогодні ми повинні підготуватися до сценарію, за яким ми повинні повністю обійтися без російського газу. Цей сценарій не є теоретичним. Це дуже жорсткий сценарій, і ми повинні до нього бути готовими”, – пояснив президент Франції.

Він також спробував заспокоїти французів, зауваживши, що “наразі ми поповнюємо наші запаси, щоб отримати майже 100% запасів до осені”, також повторивши, що Франція “не дуже залежить від російського газу”.

Франція отримує менше газу з РФ, ніж деякі її європейські сусіди.

Говорячи загальніше про війну в Україні, Макрон зазначив, що “всі повинні бути готові до того, що вона триватиме”, додавши, що літо і початок осені, “безсумнівно, будуть дуже важкими”.

Теги: Франція, Макрон, постачання газу, споживання газу

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