Макрон закликає французів до «колективної тверезості», щоб протистояти дефіциту газу

Про це інформує американський телеканал CNN.
Він наголосив, що Європа перебуває в так званій гібридній війні, тож енергетика – це не наслідок наших санкцій, та зазначив, що РФ використовує енергію як зброю війни.
Макрон зауважив, що “попросить державну адміністрацію, великі групи та всіх, хто може, скласти план зараз, цього літа”, щоб скоротити загальне споживання та заощадити на газі.
“Я думаю, що сьогодні ми повинні підготуватися до сценарію, за яким ми повинні повністю обійтися без російського газу. Цей сценарій не є теоретичним. Це дуже жорсткий сценарій, і ми повинні до нього бути готовими”, – пояснив президент Франції.
Він також спробував заспокоїти французів, зауваживши, що “наразі ми поповнюємо наші запаси, щоб отримати майже 100% запасів до осені”, також повторивши, що Франція “не дуже залежить від російського газу”.
Франція отримує менше газу з РФ, ніж деякі її європейські сусіди.
Говорячи загальніше про війну в Україні, Макрон зазначив, що “всі повинні бути готові до того, що вона триватиме”, додавши, що літо і початок осені, “безсумнівно, будуть дуже важкими”.
- Нагадаємо, міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер заявив, що уряд країни готується до повного припинення постачання російського газу, що він вважає найбільш імовірним сценарієм у своєму перспективному плануванні.
- Найбільший трубопровід, що транспортує російський газ до Німеччини, 11 липня розпочав щорічне технічне обслуговування, очікується, що потік припиниться на десять днів, але уряди, ринки та компанії стурбовані тим, що закриття може бути продовжено через на війну в Україні.
- Раніше Австралія заявила, що готова постачати скраплений газ до країн Європи, якщо РФ посилить газовий шантаж на тлі ескалації навколо України, — федеральний міністр природних та водних ресурсів країни Кіт Пітт.
- Водночас за червень Європейський Союз імпортував більше газу зі Сполучених Штатів, аніж з РФ по її газопроводах.Канцлер Німеччини Олаф Шольц не вважає заперечення проти згортання атомної енергетики в країні обґрунтованими, попри загрозу нестачі природного газу через обмеження з РФ.