Про це він повідомляє французьке видання Liberation.

Макрон наголосив, що зараз вкрай важливо інвестувати в армію. Під час передвиборчого заходу у Парижі він заявив, що країні потрібно бути готовою до війни високої інтенсивності в Європі.

“Наші сили – єдина повноцінна армія на європейському континенті. Нам потрібно збільшити інвестиції, щоб бути готовими до можливого збройного конфлікту високої інтенсивності, який може розпочатися на нашому континенті”, – наголосив президент Франції.

Макрон оголосив про подвоєння кількості резервістів у збройних силах та збільшення чисельності в поліції та жандармерії. Він також наголосив на потребі для країни бути гнучкою в умовах нинішніх викликів у космосі та кібербезпеці.