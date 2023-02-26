Про це інформує Le Figaro.
Наступного дня після того, як Китай опублікував документ із закликом до мирних переговорів і “політичного вирішення”, глава французької держави, який виступав у кулуарах візиту на Salon de l’Agriculture, пояснив, що цей мир можливий, тільки якщо “російська агресія буде зупинена, війська виведено і територіальний суверенітет України та її народу дотримано”.
Макрон привітав “участь Китаю у мирних зусиллях” та попросив Пекін “не постачати зброю Росії”.
Окрім цього, глава Франції закликав Китай “натиснути на Росію, щоб вона ніколи не застосувала хімічну або ядерну зброю і припинила цю агресію до початку переговорів”.
Китай вже кілька тижнів намагається зіграти посередницьку роль у російсько-українській війні. У своєму документі з дванадцяти пунктів, опублікованому через рік після вторгнення в Україну російських військ, Пекін чітко виступає проти будь-якого використання ядерної зброї, тоді як Путін продовжує погрожувати Заходу.
Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував китайський “мирний план”. На його думку, він повинен містити пункт про виведення військ Росії з території України.
Також президент США Джо Байден розкритикував “мирний план”, який представив Китай для припинення війни в Україні. На думку глави Білого дому те, що запропонував Пекін, може бути вигідним лише для Росії.
- За інформацією ЗМІ, західні країни мають розвідувальні дані про те, що Пекін може припинити своє самовстановлене обмеження на постачання зброї Москві.
- 22 лютого заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що Китай “матиме наслідки”, якщо надасть смертельну військову допомогу Росії у її війні проти України.
- Верховний представник Європейського Союзу з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель застеріг Китай від постачання озброєння РФ, оскільки це призведе до наслідків з боку ЄС.
- Лідери Євросоюзу планують відвідати Китай. До складу делегації увійдуть президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і глава Європейської ради Шарль Мішель.