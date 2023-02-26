25 лютого, Еммануель Макрон оголосив, що вирушить до Китаю на початку квітня, закликавши Пекін "допомогти нам тиснути на Росію", щоб зупинити агресію та "побудувати мир".

Про це інформує Le Figaro.

Наступного дня після того, як Китай опублікував документ із закликом до мирних переговорів і “політичного вирішення”, глава французької держави, який виступав у кулуарах візиту на Salon de l’Agriculture, пояснив, що цей мир можливий, тільки якщо “російська агресія буде зупинена, війська виведено і територіальний суверенітет України та її народу дотримано”.

Макрон привітав “участь Китаю у мирних зусиллях” та попросив Пекін “не постачати зброю Росії”.

Окрім цього, глава Франції закликав Китай “натиснути на Росію, щоб вона ніколи не застосувала хімічну або ядерну зброю і припинила цю агресію до початку переговорів”.

Китай вже кілька тижнів намагається зіграти посередницьку роль у російсько-українській війні. У своєму документі з дванадцяти пунктів, опублікованому через рік після вторгнення в Україну російських військ, Пекін чітко виступає проти будь-якого використання ядерної зброї, тоді як Путін продовжує погрожувати Заходу.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував китайський “мирний план”. На його думку, він повинен містити пункт про виведення військ Росії з території України.

Також президент США Джо Байден розкритикував “мирний план”, який представив Китай для припинення війни в Україні. На думку глави Білого дому те, що запропонував Пекін, може бути вигідним лише для Росії.