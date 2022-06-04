Про це повідомляє британська газета The Guardian.

За словами Макрона, після того, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України, президент РФ Володимир Путін став “ізольованим” від світу.

“Я думаю, і я сказав йому, що він зробив історичну і фундаментальну помилку для свого народу, для себе та для історії”, – сказав Макрон в інтерв’ю французьким регіональним ЗМІ.

Він знову додав, що Путін став “ізольованим” і наголосив, що ізолюватись – це одна справа, а от вихід з ізоляції – це важкий шлях.

“Росію не слід принижувати. Щоб в день припинення бойових дій ми могли прокласти вихід (з ізоляції – ред.) дипломатичними засобами”, – додав французький лідер.