Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну - це "історична та фундаментальна помилка Путіна". Водночас він закликав "не принижувати" Росію через війну.

Про це повідомляє британська газета The Guardian.

За словами Макрона, після того, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України, президент РФ Володимир Путін став “ізольованим” від світу.

“Я думаю, і я сказав йому, що він зробив історичну і фундаментальну помилку для свого народу, для себе та для історії”, – сказав Макрон в інтерв’ю французьким регіональним ЗМІ.

Він знову додав, що Путін став “ізольованим” і наголосив, що ізолюватись – це одна справа, а от вихід з ізоляції – це важкий шлях.

“Росію не слід принижувати. Щоб в день припинення бойових дій ми могли прокласти вихід (з ізоляції – ред.) дипломатичними засобами”, – додав французький лідер.