Про це повідомляє британська газета The Guardian.
За словами Макрона, після того, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України, президент РФ Володимир Путін став “ізольованим” від світу.
“Я думаю, і я сказав йому, що він зробив історичну і фундаментальну помилку для свого народу, для себе та для історії”, – сказав Макрон в інтерв’ю французьким регіональним ЗМІ.
Він знову додав, що Путін став “ізольованим” і наголосив, що ізолюватись – це одна справа, а от вихід з ізоляції – це важкий шлях.
“Росію не слід принижувати. Щоб в день припинення бойових дій ми могли прокласти вихід (з ізоляції – ред.) дипломатичними засобами”, – додав французький лідер.
- Нагадаємо, очільниця естонського уряду Кая Каллас заявила, що під час зустрічі лідерів Європейського Союзу у Брюсселі відбулась “дуже гостра дискусія” щодо доцільності телефонних перемовин із президентом РФ Володимиром Путіним.
- Також 31 травня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що нічого не можна виключати щодо можливого наступного раунду санкцій проти РФ у відповідь на широкомасштабний напад на Україну.
- Раніше повідомлялось, що канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Емманюель Макрон провели телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним щодо російсько-української війни.