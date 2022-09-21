Про це повідомляє Reuters.
У промові до світових лідерів на Генеральній асамблеї ООН Макрон попередив, що вторгнення РФ в Україну розколює світ і відновлює “епоху колоніалізму”.
“Ті, хто сьогодні мовчать — всупереч собі чи таємно з певною співучастю — служать справі нового імперіалізму, сучасного цинізму, який руйнує світовий порядок”, — зазначив Макрон у 30-хвилинній промові, у якій закликав країни не сидіти на паркані.
Він наголосив, що готовність РФ до нової співпраці та нового міжнародного порядку без гегемонії, — це нісенітниця.
Макрон відкинув наратив про те, що Захід намагався захистити застарілі цінності, щоб служити своїм інтересам, і що решта світу через це постраждала.
Лідер Франції закликав всіх членів цієї асамблеї підтримати Захід на шляху до миру та діяти, щоб змусити РФ відмовитися від вибору війни, щоб вона усвідомила ціну собі й нам і припинила свою агресію.
За його словами, йдеться не про вибір табору між Сходом і Заходом, а про відповідальність кожного поважати статут ООН.
Західні держави сподіваються використати цю тижневу зустріч у Нью-Йорку, щоб переконати нейтральні держави посилити тиск на Москву. Макрон завершив виступ, наголосивши на обмеженнях РФ.
“Хто був тут під час пандемії? Хто пропонує фінансування, щоб допомогти змінити клімат? Не ті, хто приходить до вас сьогодні з ідеєю нового світового порядку. Не ті, хто не мав вакцини, яка працювала, і нічого не пропонує перед обличчям зміни клімату”, – наголосив Макрон.
- РФ розпочала війну з єдиною метою – заволодіти Україною, заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, виступаючи у Нью-Йорку на Генасамблеї ООН у вівторок, 20 вересня. Він закликав світ до мультилатералізму, а ООН – до реформ.
- Мобілізація президентом РФ Володимиром Путіним сотень тисяч додаткових військових для війни в Україні призведе до ескалації конфлікту, а його погроза застосувати ядерну зброю була “небезпечною та безрозсудною риторикою”, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 21 вересня.
- Президент США Джо Байден заявив, що РФ порушила основні принципи Уставу ООН. Президент РФ Володимир Путін знову погрожує світом ядерною зброєю, що є грубим порушенням режиму нерозповсюдження.