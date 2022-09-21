Президент Франції Емманюель Макрон звинуватив РФ в сучасному імперіалізмі, який базується на законі джунглів, і у вівторок закликав нейтральні країни перестати бути співучасниками, зберігаючи мовчання про вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє Reuters.

У промові до світових лідерів на Генеральній асамблеї ООН Макрон попередив, що вторгнення РФ в Україну розколює світ і відновлює “епоху колоніалізму”.

“Ті, хто сьогодні мовчать — всупереч собі чи таємно з певною співучастю — служать справі нового імперіалізму, сучасного цинізму, який руйнує світовий порядок”, — зазначив Макрон у 30-хвилинній промові, у якій закликав країни не сидіти на паркані.

Він наголосив, що готовність РФ до нової співпраці та нового міжнародного порядку без гегемонії, — це нісенітниця.

Макрон відкинув наратив про те, що Захід намагався захистити застарілі цінності, щоб служити своїм інтересам, і що решта світу через це постраждала.

Лідер Франції закликав всіх членів цієї асамблеї підтримати Захід на шляху до миру та діяти, щоб змусити РФ відмовитися від вибору війни, щоб вона усвідомила ціну собі й нам і припинила свою агресію.

За його словами, йдеться не про вибір табору між Сходом і Заходом, а про відповідальність кожного поважати статут ООН.

Західні держави сподіваються використати цю тижневу зустріч у Нью-Йорку, щоб переконати нейтральні держави посилити тиск на Москву. Макрон завершив виступ, наголосивши на обмеженнях РФ.