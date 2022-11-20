Президент Емманюель Макрон звинуватив РФ у підживленні антифранцузької пропаганди в Африці для задоволення "хижацьких" амбіцій у неспокійних африканських країнах, де Франція останніми роками зазнала військових невдач і значно втратила вплив протягом останніх років.

Про це повідомляє Reuters.

Виступаючи в кулуарах саміту франкомовних країн у Тунісі, Макрона попросили відповісти критикам, які зазначають, що Франція використовує історичні економічні та політичні зв’язки у своїх колишніх колоніях для обслуговування власних інтересів.

“Це сприйняття живиться іншими, це політичний проєкт”, – наголосив Макрон. “Я не дурень, багатьом інфлюенсерам, які іноді виступають у ваших програмах, платять росіяни. Ми їх знаємо”, – відповів він.

Макрон додав, що кілька держав, які хочуть поширити свій вплив в Африці, роблять це, щоб завдати шкоди Франції, завдати шкоди її мові, посіяти сумніви, але “перш за все переслідуючи певні інтереси”.

Франція, колишня колоніальна держава в більшій частині Західної та Центральної Африки, має давні військові зв’язки по всій франкомовній Африці, і французькі війська були розміщені в Малі протягом десятиліття в межах контртерористичної операції.

Проте критики описують операцію Франції як провал і звинувачують її в подальшій дестабілізації регіону.

Париж був змушений вивести війська в Малі після того, як військові африканської країни прийшли до влади в результаті державного перевороту 2020 року на тлі розриву відносин. Згодом військове керівництво запросило ПВК “Вагнера” допомогти “в боротьбі проти ісламістських бойовиків”, яка тривала десятиліття, і розірвала відносини з Францією.

РФ заявила, що “Вагнер” не представляє російську державу і не отримує від неї грошей. Але ЄС наклав санкції на ПВК, звинувативши в проведенні таємних операцій від імені російського уряду.

Минулого року в доповіді Організації Об’єднаних Націй йшлося, що російські військові інструктори та місцеві війська в Центральноафриканській Республіці “застосовували надмірну силу, невибіркові вбивства, захоплення шкіл і масштабні грабунки проти цивільних осіб”.

Кремль назвав брехнею те, що російські інструктори брали участь у вбивствах або пограбуваннях у багатій на золото та алмази країні з населенням у 4,7 мільйона осіб.

20 листопада Макрон назвав поведінку РФ “хижацькою”.

Він наголосив, що необхідно лише поглянути на те, що відбувається в Центральноафриканській Республіці чи деінде, щоб побачити, що “російський проєкт” здійснюється для того, аби “відсунути” Францію убік.