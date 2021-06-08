Президент Франції Еммануель Макрон отримав удар в обличчя під час робочого візиту.

Про це повідомляє французький канал BFMTV.

Зазначається, що інцидент стався під час візиту Макрона у департамент Дром.

Французький президент у супроводі охоронців підійшов до натовпу, який зібрався з нагоди його приїзду. Макрон вирішив традиційно поспілкуватися із французами та потиснути їм руки. Тому він, не відчуваючи небезпеки, подав руку чоловікові з натовпу, але той притримав президента й вдарив його по обличчю.

У ситуацію миттєво втрутилися охоронці. Вони оточили Макрона й допомогли затримати нападника. Додамо, що президент все ж поспілкувався із людьми, попри цей інцидент.

Канал зазначає, що затримано двох людей.

Тим часом у мережі поширюють відео інциденту. Пресслужба Єлисейського палацу підтвердила, що сцена з ролика дійсно відбулася.