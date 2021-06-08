Про це повідомляє французький канал BFMTV.
Зазначається, що інцидент стався під час візиту Макрона у департамент Дром.
Французький президент у супроводі охоронців підійшов до натовпу, який зібрався з нагоди його приїзду. Макрон вирішив традиційно поспілкуватися із французами та потиснути їм руки. Тому він, не відчуваючи небезпеки, подав руку чоловікові з натовпу, але той притримав президента й вдарив його по обличчю.
У ситуацію миттєво втрутилися охоронці. Вони оточили Макрона й допомогли затримати нападника. Додамо, що президент все ж поспілкувався із людьми, попри цей інцидент.
Канал зазначає, що затримано двох людей.
Тим часом у мережі поширюють відео інциденту. Пресслужба Єлисейського палацу підтвердила, що сцена з ролика дійсно відбулася.
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