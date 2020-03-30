Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня з другої спроби призначила Максима Степанова главою міністерства охорони здоров'я.

#Букви розповідають, що про нього відомо.

Біографія

Максим Степанов народився в 1975 році в місті Сковородіно Амурської області (РФ).

У 1998 році закінчив Донецький державний медичний університет ім. Максима Горького (спеціальність – “хірург”), в 2004 році – Київський національний економічний університет ( “міжнародна економіка”).

У 1999 році Степанов був призначений заступником генерального директора компанії “Торговий дім” Газ України “- дочки НАК “Нафтогаз-Україна”.

Два роки по тому він зайняв пост заступника гендиректора ЗАТ “Промислово-фінансова компанія “Віче”, а в 2003-2004 рр. Працював у Державній податковій адміністрації України. З 2004 по 2008 рік був головою ради директорів ТОВ “Республіканський правовий союз”.

З 2008 по 2010 рік Степанов був першим заступником голови Одеської обласної державної адміністрації Миколи Сердюка, а потім, в 2011 році, зайняв крісло директора держпідприємства “Поліграфкомбінат” Україн “, в якому залишався до 2016 року.

21 грудня 2016 року рішенням Кабміну Степанов був призначений головою Одеської ОДА. На посаді він пробув до 10 квітня 2019 року.

Одружений. Дружина Наталія Степанова є кінцевим бенефіціаром семи фірм. У подружжя є син Михайло.

Скандалы

8 квітня президент Петр Порошенко підписав указ, згідно з яким Сергій Паращенко призначається виконуючим обов’язки голови Одеської обласної державної адміністрації. Іншим указом він відсторонив Максима Степанова від посади голови ОДА.

8 квітня Максим Степанов відмовився залишати посаду, назвавши указ президента “дуже дивним документом”.

У квітні того ж року Уряд схвалив його звільнення.

Раніше #Букви писали, що усунений від посади голови Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов носить костюм марки Kiton, вартість якого становить близько 10 тисяч доларів США.

На те, що чиновник має костюм саме цього бренду, вказує характерна підкладка на рукавах піджака. В одному з київських бутиків кореспондент #Букв з’ясував, що вартість такого костюма становить понад 260 тис. гривень (близько 10 тис. доларів).

ЗМІ пишуть, що Максим Степанов дружить з Ігорем Палицею (вони також є кумами) – бізнес-партнером Ігоря Коломойського.

Батько Степанова підтримував сепаратистів. Свого часу Володимир Степанов входив до Партії регіонів, був депутатом Слов’янської міськради від “регіоналів”. Голосував на фейковому референдумі за “створення ДНР”. За подібні погляди батько майбутнього на той момент Одеського губернатора був внесений в базу сайту “Миротворець”. Очоливши Одеську область, Максим Володимирович заявив, що батька нібито змусили голосувати під дулами автоматів.

Декларація

Згідно з декларацією, яку Степанов подав у травні 2019 року, його дружина володіє квартирою в Києві загальною площею 340,9 кв. м і паркувальним місцем.

Сім’я нового голови МОЗ також володіє правом на оренду квартири в Одесі площею 196,3 кв. м.

В автопарку дружини Степанова два елітних автомобіля: Lexus GX460 2013 року випуску вартістю 840 тис. грн, а також Lexus LX 450 2016 року випуску за 3 млн грн. Сам міністр їздить на Range Rover за 2,7 млн грн.

Також Степанови вказали більше 10 дорогих ювелірних виробів і годинників, в тому числі Rolex, Breguet, Piaget. Дружина міністра задекларувала хутряну шубу.

Подружжя володіє декількома компаніями. Дружина Наталія Степанова є кінцевим бенефіціаром семи фірм.

Сукупний дохід сім’ї в 2018 році склав близько 11 мільйонів гривень.

Фінансові заощадження родини становлять близько 27 мільйонів гривень, 103 тисячі доларів і близько 30 тисяч євро. “На життя” в готівці у Степанових відкладено 12 тисяч доларів і 160 тисяч гривень.

Сьогодні парламент звільнив Іллю Ємця з посади міністра охорони здоров’я. Рішення про звільнення підтримав 271 нардеп.