Максим Галкін потрапив до «чорного списку» Мінкульту

Про це йдеться на сайті Міністерства культури та інформаційної політики України.
3 листопада Міністерство культури та інформаційної політики (МКІП) за поданням Служби безпеки України внесло російського гумориста та телеведучого Максима Галкіна до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці.
Станом на 4 листопада всього в “чорному спсику” 259 діячів культури, які створюють загрозу національній безпеці України.
Максим Галкін – російський пародист, гуморист, телеведучий, кіноактор та співак. Нагороджений орденом Дружби за великий внесок у розвиток телерадіомовлення в Росії. Він також чоловік радянсько-російської співачки Алли Пугачової. Нагороджений орденом Дружби за великий внесок у розвиток телерадіомовлення в Росії.
- Нагадаємо, раніше Міністерство культури та інформаційної політики вдруге внесло російського репера Моргенштерна до переліку осіб, що створюють загрозу нацбезпеці.