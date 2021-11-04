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Максим Галкін потрапив до «чорного списку» Мінкульту

Міністерство культури та інформаційної політики внесло російського гумориста Максима Галкіна до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.

Четвер, 4 листопада 2021, 15:05

Про це йдеться на сайті Міністерства культури та інформаційної політики України.

3 листопада Міністерство культури та інформаційної політики (МКІП) за поданням Служби безпеки України внесло російського гумориста та телеведучого Максима Галкіна до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці.

Станом на 4 листопада всього в “чорному спсику” 259 діячів культури, які створюють загрозу національній безпеці України.

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Максим Галкін – російський пародист, гуморист, телеведучий, кіноактор та співак. Нагороджений орденом Дружби за великий внесок у розвиток телерадіомовлення в Росії. Він також чоловік  радянсько-російської співачки Алли Пугачової. Нагороджений орденом Дружби за великий внесок у розвиток телерадіомовлення в Росії.

  • Нагадаємо, раніше Міністерство культури та інформаційної політики вдруге внесло російського репера Моргенштерна до переліку осіб, що створюють загрозу нацбезпеці.
Теги: Максим Галкін, Мінкультури України, Росія, Україна, артист

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