Максим Галкін потрапив до «чорного списку» Мінкульту

Міністерство культури та інформаційної політики внесло російського гумориста Максима Галкіна до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.

Про це йдеться на сайті Міністерства культури та інформаційної політики України.

3 листопада Міністерство культури та інформаційної політики (МКІП) за поданням Служби безпеки України внесло російського гумориста та телеведучого Максима Галкіна до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці.

Станом на 4 листопада всього в “чорному спсику” 259 діячів культури, які створюють загрозу національній безпеці України.

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Максим Галкін – російський пародист, гуморист, телеведучий, кіноактор та співак. Нагороджений орденом Дружби за великий внесок у розвиток телерадіомовлення в Росії. Він також чоловік радянсько-російської співачки Алли Пугачової. Нагороджений орденом Дружби за великий внесок у розвиток телерадіомовлення в Росії.