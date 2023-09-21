Максим почав ходити на футбол ~15 років тому. Тоді це було щиро, ідейно і за покликом серця. Мав декілька серйозних травм, десятки бійок і сотні історій на своєму рахунку. Коли згадуєш про Макса – не можливо не посміхатись.

Регбіст був топом біло-синього руху.



У Максимо добре виходило в спорті. Він тренувався майже кожен день. Майстер спорту з бойового самбо, призер чемпіонів України та Європи. Останній час круто проявлявав себе у бразильскому Джиу.

Як на стадіоні, на поляні, так і в спорті, Максим завжди представляв один клуб – «Динамо».



Пізніше він почав професійно розвиватись у сфері практичної стрільби та тактики. Спочатку він організував безкоштовні курси згідно поводження зі зброєю на регулярній основі. Реально дав важливі знання сотням людей. Пізніше Регбіст став співзасновником відомого тиру, де працював також інструктором. Актуальність цього ремесла напередодні повномасштабної війни важко переоцінити.



Після вторгнення орди, Макс з однодумцями організовано збирав групи добровольців, серед яких було багато фанатів Динамо. З перших днів хлопці приймали участь в обороні столиці. В березні минулого року росіяни нанесли удар ракетою «Кінжал» по місцю, де базувався Максим і більшість його хлопців. Будівлю було повністю зруйновано, але Регбіст першим чином кинувся доставати своїх друзів з-під уламків стін та надавати першу медичну допомогу.

Макс продовжив воювати за свободу нашої краіни. Постійно поліпшував свої навички та як завжди публікував забавні відео. Пройшло рівно півроку після вибуху на «Ретровілі» і Максим згадував кожного хто загинув в той день. А наступного дня загинув сам. Під час бойого завдання в тилу ворога.

Всі розуміють яка це втрата. Для всього руху, для цього міста, але в першу чергу для сім’ї Максима.

Пам’ятаємо – помстимось.

Джерело: Instagram Kategorie D