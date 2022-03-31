Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що майбутній п’ятий пакет санкцій проти РФ має містити в собі заборону на імпорт роійськіих нафти та газу. На його думку, це завдасть кремлівському режиму найбільшої шкоди.

Про це повідомляє LRT.lt.

За його словами, країни Європи можуть використати шантаж Кремля щодо припинення експорту газу в ЄС проти нього самого, щоб покарати РФ та Білорусь за воєнну агресію проти України та стати незалежними від російських джерел енергії.

“Європа має припинити купувати російські газ і нафту, адже саме на ці гроші, які їм платить Європа, кремлівський режим фінансує нещадне руйнування українських міст і напади на мирне населення. Ми більше не можемо економити гроші та чекати, тому що злочинці повинні відчувати наслідки своїх дій тут і зараз”, – наголосив Гітанас Науседа.

Науседа також зауважив, що “це потрібно було зробити раніше, але краще пізно, ніж ніколи”. Крім того, президент Литви звернув увагу на необхідність подальшого посилення східного флангу НАТО з особливим акцентом на протиповітряній обороні.