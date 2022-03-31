Про це повідомляє LRT.lt.

За його словами, країни Європи можуть використати шантаж Кремля щодо припинення експорту газу в ЄС проти нього самого, щоб покарати РФ та Білорусь за воєнну агресію проти України та стати незалежними від російських джерел енергії.

“Європа має припинити купувати російські газ і нафту, адже саме на ці гроші, які їм платить Європа, кремлівський режим фінансує нещадне руйнування українських міст і напади на мирне населення. Ми більше не можемо економити гроші та чекати, тому що злочинці повинні відчувати наслідки своїх дій тут і зараз”, – наголосив Гітанас Науседа.

Науседа також зауважив, що “це потрібно було зробити раніше, але краще пізно, ніж ніколи”. Крім того, президент Литви звернув увагу на необхідність подальшого посилення східного флангу НАТО з особливим акцентом на протиповітряній обороні.