Про це повідомляє LRT.lt.
За його словами, країни Європи можуть використати шантаж Кремля щодо припинення експорту газу в ЄС проти нього самого, щоб покарати РФ та Білорусь за воєнну агресію проти України та стати незалежними від російських джерел енергії.
“Європа має припинити купувати російські газ і нафту, адже саме на ці гроші, які їм платить Європа, кремлівський режим фінансує нещадне руйнування українських міст і напади на мирне населення. Ми більше не можемо економити гроші та чекати, тому що злочинці повинні відчувати наслідки своїх дій тут і зараз”, – наголосив Гітанас Науседа.
Науседа також зауважив, що “це потрібно було зробити раніше, але краще пізно, ніж ніколи”. Крім того, президент Литви звернув увагу на необхідність подальшого посилення східного флангу НАТО з особливим акцентом на протиповітряній обороні.
- Нагадаємо, Уряд Литви ухвалив рішення щодо внесення РФ і Білорусі до переліку ворожих країн і у такий спосіб вкотре посилив санкції проти агресорів.
- Фотографи та активісти організували “виставку” фотографій російсько-української війни на платформі вокзалу Вільнюса, де зупиняються транзитні поїзди з Москви до області Калінінграда.
- Литовський Сейм долучився до ініціативи парламенту Естонії та одностайно підтримав резолюцію щодо забезпечення безпольотної зони над Україною для російської авіації.