Чоловікам з IT-індустрії можуть дозволити виїжджати за кордон під час воєнного стану, оскільки більшість компаній зуміли не лише не знизити темпи ведення бізнесу, а й залучити нових клієнтів, трохи більш ніж половина компаній очікують на зростання свого бізнесу навіть за умов війни.

Про це повідомив заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков в інтерв’ю dev.ua.

Він уточнив, що частина компаній із цієї галузі активно сплачує податки наперед, серйозно підтримуючи економіку України.

“Можна сказати, що сьогодні ми бачимо IT як одну з ключових галузей української економіки”, — зазначив заступник міністра.

За словами Борнякова, проблема виїзду за кордон стає все більш актуальною, тому що ніхто не очікував, що війна триватиме так довго, і зараз ніхто не знає, коли вона закінчиться. Натомість персональний контакт дуже важливий. Є такі речі, як конференції, бізнес-форуми, на яких потрібно бути присутніми, демонструвати свій бізнес та залучати нових клієнтів. Це можна було відкладати на місяць-другий, але тепер “ситуація така, що відкладати вже нема куди”.

Заступник міністра розповів, що Мінцифри спільно з Міноборони, Генштабом та Мінекономіки створюють механізм, за яким можна буде виїжджати на короткий термін за умови гарантій, що людина повернеться, вирішивши робочі справи.

“За кілька днів має бути вже рішення, яке має бути спільним. Потрібно, щоб усі гілки влади ухвалили це рішення, насамперед Міноборони. Ми бачимо, що розуміння вже є. Йдеться максимум про два-три тижні, але я думаю, що навіть якщо йтиметься про 5-7 робочих днів, цього буде достатньо, щоб вирішити питання і повернутися назад”, — заявив Борняков.

Компанія подаватиме обмежений список людей, і його розглядатимуть у Міноборони та Мінекономіки, котрі й видаватимуть дозвіл. Його отримують прикордонники та людина, якій вона необхідна.