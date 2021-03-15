Про це повідомили в медичному агентстві країни, передає агентство Reuters.
Уточнюється, що експерти вивчать історію хвороби пацієнтки.
Зокрема, у пацієнтки спостерігалася “незвичайна клінічна картина з низькими тромбоцитами, з тромбами в дрібних і великих судинах і кровотечею”. Те ж саме було описано в ряді медичних звітів про побічні ефекти після вакцинації даним препаратом.
Однак точну причину смерті встановлять пізніше, зазначили в медагентстві.
У суботу Норвегія заявила, що троє людей віком до 50 років, які отримали вакцину від AstraZeneca, перебувають на лікуванні в лікарні через кровотечі, згустки крові та низький вміст тромбоцитів у крові, які органи влади назвали “незвичними симптомами”.
Минулого тижня Данія, Норвегія та Ісландія заявили, що припинять введення вакцини AstraZeneca.
Як відомо, Україна отримала перші 500 тисяч доз вакцини Covishield: їх 23 лютого привезли вантажним літаком в аеропорт “Бориспіль”. У середу, 24 лютого, в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19.
Covishield – виробляють в індійському Serum Institute.
Covishield поставляється в Україну в багатодозних флаконах. Кожен флакон містить 10 доз препарату. Після відкриття флакону, вакцина має бути використана протягом 6 годин (стільки триває одна сесія мобільної виїзної бригади).
Повторне охолодження вже відкритого флакона або використання його після 6 годин із моменту відкриття заборонене. У таких випадках невикористані дози вакцини мають бути утилізовані.
Відзначимо, що вакцину Covishield зареєстрували в Україні за заявкою фірми-одноденки, створеної 3 місяці тому, яка торгує м’ясом і одягом.
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас.
- Вакциною Covishield уже публічно вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
- 4 березня десятеро людей (п’ятеро лікарів і п’ятеро селебріті) вакцинувалися в прямому ефірі програми “Право на владу”. Серед них співачка Руслана, телеведучий Олександр Педан та інші. Це стало можливим завдяки наказу МОЗ від 1 березня, згідно з яким в Україні дозволили вакцинувати проти COVID-19 громадських діячів.
- 11 березня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вакцинувався проти коронавірусу COVID-19.
- Міністерство охорони здоров’я України видало наказ, згідно із яким учасники бойових дій, нардепи та відомі особи, старші за 60 років, можуть претендувати на залишки доз вакцини проти коронавірусу COVID-19.